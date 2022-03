Monfalcone, la sindaca leghista che vuole solo rifugiati “veri”: “Ci sono profughi e ‘profughi’”

“Ci sono profughi e… ‘profughi’”. È quanto ritiene la sindaca leghista di Monfalcone, Anna Cisint, che in un post su Facebook ha spiegato perché intende accogliere solo i rifugiati che considera “veri”.

“Questa tragedia della guerra ci ha dimostrato che ci sono profughi e… ‘profughi’”, ha detto Cisint, annunciando l’apertura di un centro raccolta per chi sta lasciando la guerra in Ucraina. Secondo la sindaca, ci sono i profughi veri, “che ti fai in quattro per aiutare (e dopo annunceremo le misure che ieri sera fino a tardi abbiamo organizzato) e quelli che sono arrivati a gruppi di soli uomini e con tutto il ‘contorno’ che conosciamo, purtroppo”.

“Finché avrò possibilità AIUTERÒ QUELLI VERI”, ha detto Cisint, chiarendo che “il ‘politicamente corretto’ non fa per me”.

Nei commenti qualche complimento (“brava cara sindaca!”) ma anche una pioggia di critiche: “Alla faccia del siamo tutti fratelli”, “Frasi pesanti che non hanno nulla di umanità ma solo di propaganda”, “Un post poco chiaro… non compassionevole e anzi parecchio acido”, alcuni dei più netti.