Scuola, tamponi positivi a Milano: 4 classi finiscono in isolamento

Milano, tamponi positivi a scuola: quattro classi in isolamento

Nel primo giorno di rientro a scuola a Milano 4 classi sono state poste in isolamento per i primi casi positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato l’Ats del capoluogo lombardo. “Viste le numerose richieste sul tema dei rientri a scuola – scrive l’Ats Città Metropolitana di Milano in una nota – comunichiamo che oggi sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell’infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell’infanzia) che hanno portato all’isolamento delle classi frequentate” dai soggetti. Nel caso del nido, è stata isolata anche una educatrice. Sono i primi effetti del protocollo tra la Regione Lombardia e i pediatri per l’analisi e il risultato del tampone per il Coronavirus entro le 24 ore.

