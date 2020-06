Milano, rissa nella movida: 24enne accoltellato, è grave

Milano, rissa nella movida di Corso Garibaldi: accoltellato un 24enne, è grave

La scorsa notte, un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato durante una rissa, scatenatasi in pieno centro a Milano. Nella movida di Corso Garibaldi, è scoppiata una rissa tra ragazzi e un giovane è stato ferito al torace. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale, il suo amico invece ha riportato ferite alla testa.

La vicenda si è svolta in corso Garibaldi intorno alle due di notte. La zona pullula di locali (e, di conseguenza, di ragazzi) e la rissa sarebbe nata da una lite scoppiata tra pochi individui, per strada, fuori da un locale, dopodiché si sarebbe estesa anche ad altre persone presenti. A riportare le ferite più gravi è stato il ragazzo di 24 anni, trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita da arma bianca penetrante al torace e attualmente è in prognosi riservata. L’amico di 29 anni invece è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

