Il Comune di Milano espone il ritratto di Patrick Zaki sulla facciata del municipio

Milano rende omaggio a Patrick Zaki: alle 11 di venerdì 2 ottobre una delegazione dell’associazione Inoltre – Alternativa Progressista è stata accolta a Palazzo Marino per presiedere la cerimonia di affissione dell’opera d’arte che ritrae il volto del ricercatore detenuto dallo scorso febbraio in carcere in Egitto con l’accusa di turbativa sociale e terrorismo. Allo svelamento erano presenti, assieme ai rappresentanti dell’Associazione di giovani militanti del Partito Democratico che hanno promosso l’iniziativa, il Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolé e il capogruppo del Pd Filippo Barberis, che ha presentato la mozione in Consiglio. “L’iniziativa di oggi, per tutti gli attivisti di Inoltre è un segno tangibile di vicinanza delle istituzioni nei confronti di un coetaneo che da troppo tempo è ingiustamente recluso e privato dei suoi dirittie delle sue libertà”, dichiarano i rappresentanti di Inoltre.

“Già dal mese di luglio quando era giunta la notizia del prolungamento della custodia cautelare del ragazzo, Inoltre ha deciso di impegnarsi attivamente a sostegno di questa causa, con la stesura di una lettera, seguita poi da altre 199 a simboleggiare i giorni di detenzione di Patrick. È stata una grande emozione poter contribuire alla lotta per la liberazione di Patrick Zaki, un ragazzo come noi desideroso di studiare e innamorato di questo Paese”, si legge nella nota diffusa dall’Associazione. Anche il comune di Roma il 3 settembre scorso ha approvato all’unanimità la mozione che dispone l’affissione del ritratto di Zaki in Campidoglio, insieme alla firma della lettera a sostegno della liberazione del ricercatore dell’Università di Bologna. Ma l’opera d’arte non è ancora stata allestita. L’udienza per Patrick Zaki è fissata al 7 ottobre prossimo.

