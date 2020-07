C’è un uomo scheletrico dal volto terrorizzato, in braccio a un marinaio in tuta blu che indossa la mascherina. È questa la foto simbolo scattata a bordo della nave Talia che mostra la condizione di una persona così provata dai giorni alla deriva senza cibo né acqua da non riuscire neanche a scendere le scalette di un ponte, e il dramma dei migranti in queste ore e in questi giorni, in un’epoca post-Coronavirus.

L’uomo portato in braccio dal marinaio – forse un macchinista – è una delle 52 persone soccorse in mare che si trovano ora a bordo del mercantile. Cinquantadue persone a cui l’Europa sta voltando le spalle. Talia si trova infatti da tre giorni ancora al largo di Malta dopo aver ricevuto la segnalazione di un gommone in avaria.

Dopo la segnalazione, ha deviato la propria rotta e preso a bordo le persone che vi viaggiavano, come impongono le convenzioni internazionali, nonostante il rischio Covid. Ma da quel momento è in attesa: il governo di Malta dice infatti che non consentirà l’attracco ai naufraghi fino a quando non avrà garanzie da altri Stati Ue sulla loro immediata ricollocazione.

La foto che mostra la “Pietà dei mari”, come l’ha definita Fabio Tonacci su Repubblica, viene diffusa mentre la Ocean Viking, la nave della Ong SOS Mediterranée che da 10 giorni chiede un approdo sicuro per i 180 migranti a bordo, ha ottenuto il permesso di sbarcare a Porto Empedocle (Agrigento) ed è in attesa dei risultati sui tamponi effettuati alle persone a bordo.

Come mostra lo scatto, il mercantile Talia – che era atteso in Libia per consegnare il carico – ha fatto la propria parte e probabilmente il suo equipaggio ha fatto anche di più. Tocca adesso a Malta e all’Europa dovranno fare la loro parte.

