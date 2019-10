Migranti: Alarm Phone, barcone in difficoltà con 50 a bordo

Un barcone con una cinquantina di migranti a bordo sarebbe in difficoltà in acque sar maltesi. Lo afferma Alarm Phone in un tweet sottolineando di aver avvisato le autorità di La Valletta. A bordo ci sarebbero 10 donne e 4 bambini. “Sollecitiamo le autorità di Malta ad inviare rapidamente una nave – scrive Alarm Phone – e a non ritardare nuovamente le operazioni Sar come all’inizio di questa settimana”.

Intanto, oggi, 18 ottobre, due barchini, con a bordo 9 e 11 persone, sono arrivati a Lampedusa. Il primo, un natante in vetroresina di 5 metri, è riuscito a giungere a Cala Palme con persone a bordo, fra cui due donne. Qualche ora dopo una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato un’altra imbarcazione, delle stesse dimensioni, con a bordo 11 tunisini, di cui 10 minorenni. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot dove ci sono, al momento, 64 ospiti.

Le terribili immagini dei migranti annegati a Lampedusa il 7 ottobre 2019

Potrebbero interessarti La Spezia, incinta di nove mesi costretta a scendere dal bus perché senza biglietto Leopolda, Renzi: "Pianteremo un albero per ogni iscritto". Ma Zingaretti vuole piantarne 6 milioni Il falso medico scoperto da “Striscia la notizia” è stato arrestato in Veneto