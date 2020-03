Messina: ragazza strangolata dal suo compagno

Orrore a Messina dove una ragazza è stata strangolata dal suo compagno al termine di una violenta lite. Vittima dell’efferato delitto è Lorena Quaranta, studentessa di Medicina all’università di Messina, originaria di Agrigento. La giovane, secondo quanto ricostruito, è stata uccisa nella mattinata di martedì 31 marzo in un appartamento a Furci Siculo, paese della provincia messinese, dal suo fidanzato, Antonio De Pace, collega universitario della ragazza originario di Vibo Valentia.

Dopo il delitto, l’uomo ha chiamato il 112 per confessare l’omicidio e poi ha tentato il suicidio, provando a tagliarsi le vene. De Pace è stato subito soccorso e non è in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i militari della Compagnia di Taormina e il medico legale. L’indagine è affidata alla procura di Messina, coordinata dal pm Maurizio de Lucia, mentre nelle prossime ore l’assassino dovrebbe essere ascoltato dagli inquirenti. Il femminicidio è stato commentato anche dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilla, che all’Agi ha dichiarato: “Siamo sconvolti, la nostra comunità lo era già dal Coronavirus e questa mattina ha avuto quest’altra tragedia”.

