Messa di Papa Francesco a Santa Marta: streaming diretta tv

MESSA PAPA FRANCESCO DIRETTA – Come ogni giorno, anche oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 7 presso la Cappella della residenza di Santa Marta, Papa Francesco celebra la tradizionale messa mattutina. La liturgia assume un valore particolare dal momento che oggi è Venerdì Santo, ovvero la giornata in cui i cristiani commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. Ma dove è possibile seguire in diretta tv e in streaming la messa di Papa Francesco a Santa Marta? Di seguito tutte le informazioni.

In diretta Tv

La messa mattutina in programma a Santa Marta, celebrata da Papa Francesco, è visibile in diretta tv a partire dalle 7 su Rai1 e Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky).

In streaming live

La celebrazione in programma oggi, venerdì 10 aprile, sarà trasmessa anche in live streaming sul canale Youtube di Vatican News e anche sul sito di Tv2000.

L’Omelia Coena Domini del Giovedì Santo

Nella giornata di ieri, giovedì 9 aprile, il Pontefice è stato protagonista della Messa Coena Domini, la tradizionale celebrazione in programma il Giovedì Santo, andata in scena nella Basilica di San Pietro, semideserta a causa dell’emergenza Coronavirus. Con questa celebrazione, Papa Francesco (leggi il suo discorso durante l’omelia) ha dato inizio alle celebrazioni del Triduo pasquale. Per la prima volta si è avuto un Giovedì Santo celebrato senza la Messa crismale nel quale si consacrano gli oli necessari per i sacramenti, ma soprattutto senza la Lavanda dei Piedi che il Papa dal 2013 sceglieva di celebrare all’interno di un carcere d’Italia. Quest’anno, infatti, la pratica si è resa impossibile a causa dell’epidemia di Coronavirus che si è diffusa in Italia dallo scorso febbraio e che ancora oggi rende impossibile organizzare grandi eventi o assembramenti.

