La messa di Papa Francesco in occasione del Giovedì Santo: omelia Coena Domini | Diretta

La messa di Papa Francesco in occasione del Giovedì Santo | Coena Domini | Diretta

MESSA PAPA FRANCESCO DIRETTA – Papa Francesco celebrerà oggi, 9 aprile 2020, alle ore 18, la Messa Coena Domini nella basilica di San Pietro, in occasione del Giovedì Santo. A causa della pandemia di Coronavirus, la messa del pontefice sarà visibile solo via tv o internet (qui le informazioni su come vederla e dove).

L’omelia del Pontefice, il discorso che pronuncerà durante la funzione, è molto atteso. Come ha sempre fatto nelle ultime settimane, Papa Francesco non si tirerà indietro e affronterà i problemi legati alla pandemia di Coronavirus, come povertà e solitudine, che affliggono la società in gran parte del mondo.

La celebrazione sarà caratterizzata da alcuni cambiamenti. Per la prima volta si avrà un Giovedì Santo celebrato senza la Messa crismale nel quale si consacrano gli oli necessari per i sacramenti, ma soprattutto senza la Lavanda dei Piedi che il Papa dal 2013 sceglieva di celebrare all’interno di un carcere d’Italia. Ovviamente la Messa in Coena Domini oggi, 9 aprile, non verrà celebrata all’interno del medesimo carcere come avveniva fino agli anni scorsi, bensì in Basilica di San Pietro a partire dalle ore 18.

Leggi anche: 1. Messa Coena Domini in tv e streaming: dove vederla | Papa Francesco /2. Mattarella e Papa Francesco: due padri in un Paese che si sente orfano (di R.Bertoni)

3. Il virus ha travolto le nostre certezze, ma la comunità può salvarci dalla tempesta: la lezione di Papa Francesco (di Marta Vigneri)

Potrebbero interessarti Covid-19: “Nuovi sguardi”, l’iniziativa di Fondazione 3M a sostegno dell’Istituto Mario Negri La disperazione dietro alla pandemia: quei dati sui suicidi che non possiamo ignorare (di G. Cavalli) “Ferrero regala 1.000 uova di Pasqua”: la nuova bufala su WhatsApp