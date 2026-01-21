Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto il divieto di usare i social

Mediaset denuncia l'ex paparazzo alla Procura a Milano

di Niccolò Di Francesco
Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e dei conduttori dei palinsesti tv. L’azienda, inoltre, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli diffusi nelle ultime settimane da Corona. In due puntate di Falsissimo, infatti, l’ex paparazzo ha denunciato il cosiddetto “sistema Signorini” attaccando non solo il giornalista e conduttore ma anche i vertici Mediaset.

In un’intervista a Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, Corona aveva precisato: “Non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui. Di Signorini non me ne frega un c**zo. Ho attaccato l’elemento più importante del sistema della comunicazione, l’uomo più importante di Mediaset”. “Attaccare Mediaset vuol dire attaccare politicamente la famiglia Berlusconi?” aveva chiesto la giornalista con l’ex paparazzo che aveva risposto: “Certo”. Quindi spiega: “Io ho dato la notizia che Marina Berlusconi, non Piersilvio, vuole scendere in politica. Nel momento in cui lei scende in politica, racconti anche il sistema Signorini”. Fabrizio Corona, poi, aveva negato di aver agito per “una regia occulta” o per “qualcuno che vuole bloccare l’ascesa di Marina Berlusconi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca