Cos’è il Maskne, l’acne da mascherina: i consigli su come trattarlo

Maskne, cos’è l’acne da mascherina: i consigli su come trattarlo

In questo particolare periodo storico, in cui tutta l’umanità deve misurarsi con il Coronavirus, sono nati anche dei disturbi collaterali alla pandemia: uno di questi è quello che è stato ribattezzato maskne, ovvero l’acne da mascherina. L’obbligo di indossare sempre la mascherina – da qualche giorno, in Italia, bisogna metterla sempre, anche all’aperto e persino nelle riunioni di famiglia particolarmente numerose – ha fatto sì che la pelle del nostro viso sia sottoposta a uno stress non indifferente. Con la conseguenza che alcuni soggetti sviluppano un’ostruzione dei pori e l’acne sul viso, soprattutto nella zona inferiore, sotto al naso.

Un disturbo, questo, di cui soffrono soprattutto coloro che hanno la pelle grassa e che, già in condizioni normali, hanno a che fare con una produzione eccessiva di sebo e quindi con la comparsa di arrossamenti, infiammazioni, punti neri e brufoli. Ma anche chi ha una pelle normale può provare gonfiore, dolore, fino a dermatiti da contatto. A provocare tutto ciò, il continuo sfregamento della mascherina sul viso, l’umidità dovuta alla respirazione e il generarsi di batteri. Quali sono, dunque, i consigli su come trattare il Maskne? Gli esperti hanno redatto una serie di semplici regole per ridurre i rischi di sviluppare acne da mascherina. Eccoli:

Evitare l’utilizzo di prodotti per la cura della pelle prima di uscire con la mascherina

Rientrati in casa, lavare la faccia con un detergente delicato e utilizzare una buona crema idratante

Lavare il viso prima e dopo aver indossato la mascherina per garantire sempre che la pelle sia pulita

Non usare mai sotto la mascherina prodotti eccessivamente ricchi di fragranze

Non utilizzare makeup

Stare attenti all’alimentazione: evitare un consumo eccessivo di alcolici, fritti e dolci, ma scegliere frutta, verdura, avocado e agrumi

Il consumo di curcuma è molto consigliato per le sue proprietà antinfiammatorie

Per curare il Maskne è consigliato anche l’utilizzo di maschere naturali, a base di avocado, miele, avena e crusca. Infine, non bisogna dimenticare mai di igienizzare la mascherina con prodotti antibatterici ed evitare un riutilizzo eccessivo della stessa.

