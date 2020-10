Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 62.576 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 333.940 cittadini provocando 36.061 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Taranto, focolaio in una classe: 18 positivi. Scuola chiusa 14 giorni – Un focolaio di Coronavirus è stato registrato nella scuola superiore Principessa Maria Pia di Taranto: 18 alunni della stessa classe sono risultati positivi, più un diciannovesimo di un’altra sezione. L’istituto era già stato chiuso sabato scorso in seguito al primo caso di positività. Il tracciamento e il giro di tamponi hanno fatto emergere il cluster: ora la scuola non riaprirà prima del 17 ottobre. “Ci sono centinaia di scuole in difficoltà in tutto il Paese in questo momento – ha dichiarato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci – e non voglio ingenerare ulteriori preoccupazioni nelle famiglie, ma come hanno detto il ministro Roberto Speranza e tutti gli esperti, siamo in piena seconda ondata da Covid e il contagio di un’intera classe ci mette davanti a questa dura conferma”.

Ore 06.30 – I dati della App Immuni rimarranno registrati oltre il 31 dicembre – I dati dell’App Immuni rimarranno registrati oltre il 31 dicembre 2020, anche per tutto il 2021. Il decreto legge, che entrerà in vigore a mezzanotte, applica la seguente norma: “L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonche’ ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi del presente articolo sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi”.

Ore 06.00 – Gualtieri: “Evitare il lockdown si può, ma serve uno sforzo” – “Noi pensiamo di poter evitare un lockdown ma questo richiede che davvero tutti i cittadini facciano uno sforzo aggiuntivo di precauzione, di rigorosa adozione di tutte le raccomandazioni e delle norme, che anche oggi abbiamo cercato di rafforzare, di sicurezza, di distanziamento, di uso della mascherina, di igiene di prevenzione. È l’unica strada per evitare delle misure restrittive, ma è importante un grande sforzo da parte di tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la registrazione della trasmissione ‘Restart-l’Italia ricomincia da te’ su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi, in onda stasera. Secondo il ministro “bisogna assolutamente non smarrire il focus dell’attenzione”, è “quindi davvero decisivo come tutti noi ci comporteremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Speranza: “Test per chi arriva da Regno Unito” – “I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Per questo oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio e introdotto l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Ho inoltre firmato un ordinanza che dispone test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Oggi più che mai è importante il contributo di tutti per fermare il virus”. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza sul suo profilo Facebook.

Conte: “Prorogato stato emergenza, mascherina obbligatoria sempre” – “La curva dei contagi è risalita e per questo lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio”. Lo ha dichiarato il premier Conte in una conferenza stampa fuori da Palazzo Chigi in cui ha presentato le norme, che entreranno in vigore già da domani. “D’ora in poi le Regioni potranno adottare solamente misure più restrittive” ha aggiunto il presidente del Consiglio sottolineando che d’ora in avanti “Le mascherine bisogna portarle con sé quando si esce di casa e indossarle a meno che non si sia isolati. Vogliamo evitare nuove misure restrittive per le attività produttive”. Il premier ha invitato le persone a indossare le mascherine anche nelle abitazioni qualora vi fossero presenti delle persone che non fanno parte del nucleo familiare. Leggi la notizia completa.

Il bollettino – È di 62.576 persone attualmente positive (+2.442), 36.061 morti (+31), 235.303 guariti (+1.204), per un totale di 333.940 casi (+3.678), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 62.576 pazienti attualmente positivi, 3.782 sono ricoverati con sintomi (+157), 337 sono in terapia intensiva (+18) e 58.457 sono invece in isolamento domiciliare (+2.267). Oggi si registra un vero e proprio boom di nuovi casi con i contagi giornalieri che superano quota 3mila (3.678 per la precisione contro i 2.677 registrati nella giornata di ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi si registra la cifra record di 125.314 test realizzati (ieri erano stati 99.742), mentre aumentano, rispetto al giorno precedente, sia i ricoveri ordinari che quelli nei reparti di terapia intensiva. La Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Campania, che ha la metà dei posti letto di terapia intensiva già occupati, con 544 contagi, seguita dalla Lombardia con 520, dal Veneto con 375 nuovi contagi e da Lazio e Toscana, rispettivamente con 357 e 300 casi.

Silvio Berlusconi negativo al test – È risultato negativo il test effettuato negli ultimi giorni a Silvio Berlusconi che il 2 settembre scorso era stato trovato positivo al Covid-19. Già il 29 settembre scorso Adriano Galliani, in occasione di una partita del Monza, aveva riferito di un primo tampone negativo, notizia poi non seguita da conferme ufficiali. Oggi è atteso il risultato di un nuovo tampone e, secondo fonti vicine alla famiglia, se si dovesse confermare la negatività, l’ex premier potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi, che a Milano si sposa con la sua fidanzata Federica Fumagalli in forma strettamente privata.

Leggi anche: 1. Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore da oggi / 2. Non è vero che la mascherina è sempre obbligatoria: cosa cambia davvero rispetto a prima / 3. Conte: “Serve più rigore, mascherine anche in casa se riceviamo ospiti”

4. Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi il messaggio che il protocollo è immutabile” / 5. Covid, boom di contagi e ospedali in affanno: la Campania sotto assedio. Cosa sta succedendo / 6. Ricciardi a TPI: “In Campania siamo sul filo del rasoio, paura per saturazione posti letto”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Mattarella, medaglie a Willy Monteiro Duarte e a don Malgesini Covid, arriva il tampone fai da te: l’annuncio di Zaia Ricciardi a TPI: “In Campania siamo sul filo del rasoio, paura per saturazione posti letto”