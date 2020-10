Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 36milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump: “Sto alla grande, il contagio Covid è stato un dono di Dio” – Mi sento alla grande, mi sento perfettamente: penso che sia stato un dono di Dio che io l’abbia preso. Una benedizione mascherata”. Così il presidente Donald Trump in un video pubblicato su Twitter, rivendica l’efficacia dei farmaci, anche sperimentali, che gli sono stati somministrati contro il coronavirus. “Ho sentito parlare di questi farmaci e ho chiesto di prenderli, è stata una mia idea”, ha sottolineando il tycoon promettendo di voler approvare velocemente la terapia di Regeneron per usi emergenziali e di volerla rendere gratuita per tutti.

Ore 06.30 – Boom di contagi: la Tunisia impone il coprifuoco nella capitale – La Tunisia ha imposto un rigido coprifuoco nella capitale e ha dichiarato lo stato di allarme in tutto il Paese per cercare di fermare l’enorme “accelerazione del numero di contagi da Covid-19”, che in molte province supera già i cento positivi ogni 100.000 abitanti. A partire da oggi, i quasi 1,5 milioni di persone che vivono nell’area metropolitana della cosiddetta “Grande Tunisia” non potranno uscire per le strade tra le 20 e le 5 (ora locale) durante la settimana, e tra le 19 e le 6 nel week end. La stretta coinvolgerà in particolare caffetterie e ristoranti: l’obiettivo è ridurre al massimo la socializzazione, uno dei principali motivi di contagio secondo le autorità, che hanno espresso il loro allarme per il momento della curva. “Alcune province hanno registrato 100 contagi ogni 100mila abitanti, questo è allarmante”, ha spiegato oggi la portavoce del ministero della Salute, Nissaf Ben Alaya.

Ore 06.00 – In Colombia 7.875 nuovi casi e 163 decessi – Sono 7.875 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Colombia e 163 i decessi. Il totale delle positività è di 877.683 casi mentre sono 27.180 le vittime complessive dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito ieri il Ministero della Salute. Nel Paese i malati ordinari sono 74.586, corrispondenti all’8,5%, mentre sono 773.973 i guariti, pari all’88,1%.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Trump, portavoce: “Tornato al lavoro nello Studio Ovale” – Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a lavorare nello Studio Ovale, sei giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dal suo portavoce Brian Morgenstern, il quale ha precisato che il capo della Casa Bianca è stato aggiornato sui negoziati per il pacchetto di stimoli economici e sull’uragano Delta. La notizia è destinata a riaccendere le polemiche dal momento che Trump è ancora contagioso dopo essere stato dimesso lunedì dal Walter Reed Army Center dove era stato ricoverato venerdì alla luce della positività al Covid. Il presidente Usa “da oltre quattro giorni è senza febbre e non mostra sintomi di Covid da più di 24 ore”. Lo ha sottolineato Sean Conley, il medico che guida l’unità della Casa Bianca.

Francia: altri 18mila casi. Nuove restrizioni in arrivo – In Francia sono stati registrati altri 18.746 casi di Coronavirus, un nuovo record giornaliero dall’inizio dell’epidemia, quasi il doppio rispetto alle 24 ore precedenti. Il governo Macron valuta nuove restrizioni.

Germania, alberghi vietati a chi arriva da zone a rischio – I vacanzieri in arrivo da aree a rischio in Germania non potranno più essere ospitati negli alberghi e nelle pensioni: è quanto hanno deciso i Laender tedeschi ad una riunione con il governo federale. Il divieto entra in vigore dall’8 ottobre, e riguarda chi è in arrivo da zone in cui si siano superato 50 nuovi contagi su 100 mila abitanti.

Coronavirus ultime notizie | Afp: “Superati i sei milioni di casi in Europa” – L’Europa ha registrato più di sei milioni di casi confermati di Coronavirus, secondo il conteggio di Afp.

India, altri 72 nuovi contagi e 986 morti – L’India registra 72.049 nuovi casi di coronavirus e 986 morti. Continua la discesa dopo il massimo del 17 settembre con 97.894 nuovi contagi accertati. L’India ha un totale di 6.757.131 casi accertati e 104.555 morti.

Primi riscontri positivi da test vaccino Cina – Un candidato vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’Istituto di Biologia Medica dell’Accademia Cinese di Scienze Mediche è apparso preliminarmente sicuro nella fase iniziale di test clinici, compiuta su un gruppo di 192 partecipanti (uno dei quali ha, però, ricevuto solo una dose) di età compresa tra i 18 e i 59 anni. Lo afferma un paper pubblicato sul sito web MedRxiv – server di e-print di scienze mediche che raccoglie rapporti non certificati da una revisione paritaria – che porta la firma di ricercatori di quattro istituti cinesi e uno statunitense, il Dipartimento di Medicina dell’Università del Massachusetts.

Coronavirus ultime notizie | Colombia, allarme per contagi in aereo – L’arrivo in Colombia negli ultimi giorni di cinque colombiani positivi al Covid-19, dopo aver viaggiato in aerei provenienti da Spagna, Messico e Perù, ha allarmato le autorità di Bogotà che hanno aperto inchieste per stabilire eventuali responsabilità sia delle compagnie aeree sia degli stessi passeggeri. Il direttore di Migracion Colombia, Juan Francisco Espinosa, ha confermato che il suo organismo e l’Authority dell’Aviazione civile colombiana stanno indagando su come sia stato possibile che le compagnie coinvolte abbiano permesso l’ingresso a bordo dei contagiati, pur essendo a conoscenza delle rigide norme esistenti in Colombia che proibiscono l’ingresso nel Paese di persone non negative ai test del Covid-19.

Balzo record in Bulgaria, 463 casi nelle 24 ore – Numero record dei contagi in Bulgaria: nelle ultime 24 ore si sono registrati 463 casi di coronavirus su 5.431 test diagnostici effettuati, ovvero oltre l’8% dei test. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei contagi raggiunge il numero di 22.306. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore sono otto e il numero complessivo delle vittime sale a 862. I casi attivi in Bulgaria sono attualmente 6.134, mentre negli ospedali sono ricoverati 971 pazienti, 57 dei quali in terapia intensiva. La Bulgaria rientra nella zona arancione nella lista dei paesi europei a rischio Covid-19.

Leggi anche: 1. Trump sui social: “L’influenza stagionale è più letale del Covid”. Facebook e Twitter rimuovono il post: “Viola le regole sulla disinformazione” /2. Coronavirus, secondo le stime dell’Oms “Il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stato contagiato”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Floyd, libero su cauzione l'agente Derek Chauvin Trump: "Biden è un matto con un quoziente intellettivo molto basso" Egitto, Patrick Zaky rimarrà in carcere altri 45 giorni