Trump rifiuta di partecipare al dibattito virtuale con Biden: “Non perdo tempo”

“Non perdo tempo in un dibattito virtuale”: così il presidente americano, Donald Trump, ha reagito alla notizia che il prossimo dibattito per le presidenziali Usa del 2020 con lo sfidante democratico Joe Biden, il prossimo 15 ottobre, sarà virtuale. L’annuncio era arrivato poco prima dalla Commissione per i dibattiti presidenziali, a causa delle preoccupazioni per il contagio del presidente Trump, risultato positivo al Covid-19.

La Commissione responsabile dei dibattiti per le presidenziali, che è indipendente rispetto alle campagne elettorali, ha fatto il suo annuncio a una settimana dal prossimo faccia a faccia tra Trump e Biden, fissato per il 15 ottobre. La location doveva essere Miami, ma la Commissione ha deciso che i due rivali “parteciperanno da remoto da due luoghi differenti“. La decisione è stata presa al fine di “proteggere la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nel dibattito”, ha spiegato la Commissione, come riportano i media americani. Il moderatore, invece, rimarrà a Miami.

“Non penso di essere contagioso”, ha detto a FoxNews il presidente americano, nella sua prima intervista da quando è rimasto contagiato con il Covid-19, spiegando la ragione per la quale non intende partecipare al prossimo dibattito presidenziale che si terrà da remoto. “Non è così che funzionano i dibattiti”, ha insistito Trump. “Stare dietro un computer è fare un dibattito? E poi ti possono ‘chiudere’ quando vogliono”. Il presidente Trump ha dichiarato che si sente “perfetto” in questi giorni di quarantena alla Casa Bianca e ha aggiunto che il formato del dibattito virtuale e a distanza “non è accettabile”.

Trump si è scagliato anche contro la Commissione per i dibattuti presidenziali per la decisione presa: “Non ce lo hanno neppure comunicato”, ha tuonato nell’intervista. “Hanno chiamato due minuti fa ed è stato annunciato”, ha aggiunto, denunciando che con questa scelta la Commissione “sta provando a proteggere Joe Biden”.

