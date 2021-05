Fino a quando dovremo indossare la mascherina all’aperto? E quando potremo toglierla anche al chiuso? Dopo il dibattito sul coprifuoco ora in Italia inizia prendere piede la discussione sull’abolizione dell’obbligo della mascherina.

Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden ha allentato l’uso delle mascherine all’aperto per le persone pienamente vaccinate, in Polonia dal 15 maggio i cittadini possono uscire senza indossarla e anche il Regno Unito si appresta a dire addio all’obbligo da giugno.

E in Italia quando sarà possibile? Vediamo le possibili date. Secondo alcuni esperti sarà possibile togliere la mascherina all’aperto già a giugno-luglio.

Cronaca / Sei Regioni pronte a passare in zona bianca: le regole e cosa cambia Cronaca / Covid, nuove regole dell'Europa: "Niente più mascherine"

Matteo Bassetti, infettivologo direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sostiene che “da metà giugno in poi all’aperto penso che le mascherine vadano tolte”, ha detto in collegamento con lo studio di Un giorno da pecora.

Per Andrea Costa, sottosegretario alla Salute insieme a Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo fare ragionamenti di buon senso basati sui numeri. Le vaccinazioni accelerano sempre di più e la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana”, ha dichiarato il politico in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. “Con questi dati confortanti avremo un agosto con più libertà e anche con la possibilità di togliere la mascherina all’aperto”, ha spiegato Andrea Costa.

Sulla questione abolizione delle mascherine all’aperto in estate è stato interpellato anche il prof. Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute. “Se la distanza di sicurezza, che è la cosa principale, è rispettata, è chiaro che questa protezione all’aperto può essere allentata”, ha detto Ricciardi a SkyTg24. Per quanto riguarda la possibilità di togliere la mascherina se si è vaccinati, secondo l’esperto “due persone vaccinate che hanno avuto la copertura possono non indossare la mascherina, ma tutti gli altri sì. Anche se una persona non vaccinata è in presenza di persone vaccinate, è bene che il vaccinato la porti”.

“Via le mascherine con 30 milioni di vaccinati”, ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.“Stiamo correndo un po’ troppo. È azzardato pensare di poter togliere le mascherine a giugno e ipotizzarlo con 30 milioni di vaccinati”, dice il prof. Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali e primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma intervistato da Adnkronos. “Non dobbiamo permettere al virus di circolare. Anche sulla possibilità di potersi abbracciare, come annunciato in altri Paesi (Gran Bretagna, ndr), aspetterei di avere più italiani vaccinati”, ha sottolineato l’esperto.

“Nel Lazio via le mascherine all’esterno da luglio”, sostiene, invece, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in un’intervista al Messaggero. “A patto che le case farmaceutiche rispettino gli impegni presi sui vaccini. Ad oggi, continua D’Amato, nel Lazio un cittadino su 3 ha avuto la prima dose, il 16% il richiamo. Quando avremo una copertura intorno al 30% con la seconda dose e del 60% per la prima, si potranno togliere le mascherine all’esterno”.