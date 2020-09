Investe e uccide la sorella perché aveva una relazione con una trans: 22enne uccisa nel Napoletano

Sperona e uccide la sorella perché aveva una relazione con una trans

Maria Paola Gaglione è stata speronata in scooter e uccisa dal fratello che non accettava la sua relazione con una trans. Così è morta la 22 anni di Caivano (Napoli), travolta dall’auto mentre era in scooter con la sua compagna trans e morta due giorni dopo a causa delle ferite riportate dopo aver urtato nell’impatto contro un tubo per l’irrigazione dei campi. A guidare l’auto pirata il fratello di Maria Paola, Antonio, 25 anni, arrestato per omicidio aggravato dall’omofobia. Ai carabinieri ha confessato: “Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata”. La compagna è in ospedale ma non in gravi condizioni.

Daniela Lourdes Falanga, presidente di Antinoo Arci Gay Napoli, ha dichiarato: “Non si può negare una vita per la felicità di due persone. […] Troppo spesso i compagni e le compagne delle persone trans diventano prede della transfobia, subendo offese e umiliazioni”. Il segretario dell’Arci Gay, Antonello Sannino, aggiunge: “Purtroppo non parliamo di casi isolati. Abbiamo notizia di altre situazioni di sofferenze in famiglia che rischiano di avere conseguenze molto gravi”.

