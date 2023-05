È morta Maria Giovanna Maglie, la giornalista aveva 70 anni: “Ha lottato fino alle fine come sempre”

È morta Maria Giovanna Maglie, la giornalista aveva 70 anni

È morta all’età di 70 anni la giornalista Maria Giovanna Maglie: a darne notizia è Francesca Chaouqui attraverso un post sul suo profilo Twitter.

“Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace” ha scritto Chaouqui.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Maria Giovanna Maglie era da tempo malata: lo scorso dicembre aveva rivelato sui social di aver trascorso due mesi in ospedale per problemi di salute non meglio precisati.

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri” aveva scritto la giornalista.

Successivamente, in un’intervista a Fanpage.it, Maria Giovanna Maglie aveva svelato di aver “avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima”.

Sulle cause specifiche dell’operazione aveva dichiarato: “Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta”.