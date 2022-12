Maria Giovanna Maglie ricoverata in ospedale per una malattia non precisata

La giornalista Maria Giovanna Maglie è ricoverata in ospedale da due mesi a causa di problemi di salute non precisati: a darne notizia è stata la stessa reporter attraverso un post sul suo profilo Twitter.

“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri” ha scritto Maria Giovanna Maglie.

Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri pic.twitter.com/FFC62ygugP — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 2, 2022

Da tempo assente dai social e dalle trasmissioni televisive di cui spesso è ospite, la giornalista si è fotografata dal letto di ospedale con il suo ultimo libro dedicato alla vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Lo scorso settembre Maria Giovanna Maglie aveva avuto un malore mentre era ospite del programma di Nicola Porro Quarta Repubblica.

“Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta” aveva scritto poco dopo la giornalista spiegando a un utente cosa era accaduto.