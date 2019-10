Maltempo, allagamenti e forti temporali in Liguria, la Protezione civile chiede di chiudere le scuole del Ponente

Un’ondata di maltempo ha colpito la Liguria, in particolare il Medio Ponente e il Ponente di Genova. Una forte perturbazione in arrivo dalla Francia ha provocato temporali forti, allagamenti e danni nell’area di Genova, in particolare in zona Pegli – Arenzano. Allerta maltempo arancione su gran parte della regione Liguria.

L’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 mm in meno di 45 minuti. 80 mm a Bolzaneto. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. Arpal segnala che i livelli dei torrenti sono in rapida crescita.

Scuole chiuse – Intanto la Protezione civile genovese ha chiesto ai dirigenti scolastici di far rimanere chiuse le scuole del Ponente genovese a causa delle forti piogge.

“Abbiamo deciso di chiudere le scuole nei municipi Ponente e Medio Ponente. Stiamo monitorando la situazione minuto per minuto in modo da poter prendere le decisioni tempestive”, ha detto Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile. Monitorati i rii e i torrenti del Ponente: “Per adesso, nonostante siano carichi, sono sotto controllo e vengono costantemente monitorati, soprattutto il Leira”.

Ritardi nella circolazione dei treni – La forte ondata di maltempo che sta interessando la Liguria sta inoltre procurando problemi anche alla circolazione dei treni. Secondo quanto riferito da Trenitalia, sulla Linea Genova – Ventimiglia ci sono forti rallentamenti tra Genova Voltri e Cogoleto per guasti agli impianti di circolazione dovuti all’allagamento dei binari. La circolazione ferroviaria avviene su un binario solo anziché due con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni. Attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona.

Traffico in tilt a Genova – La città di Genova è tagliata in due a causa della chiusura al traffico a via Ronchi e via Simone Pacoret De Saint Bon. Forti precipitazioni soprattutto in Valpolcevera e tra Pegli e Sestri. In città si registrano sottopassi allagati e frane. L’autostrada è difficile da raggiungere. La via Aurelia in zona Pizzo è stata chiusa ieri sera alle 23.40 e rimane tuttora chiusa.

