Covid, in Lombardia superati i 30 mila morti: oggi 4.282 nuovi casi

Covid, in Lombardia superati 30 mila morti: 4.282 nuovi casi

Dopo il caos vaccini che si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dal Covid in Italia, arrivano altre brutte notizie per la Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.282 nuovi casi, di cui 160 ‘debolmente positivi’, e 110 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi superano quota 30 mila, arrivando a 30.085. I tamponi processati sono stati 59.626 (di cui 39.623 molecolari e 20.003 antigenici), con un tasso di positività del 7,1%. I guariti/dimessi sono 2.256 (totale complessivo: 577.693, di cui 5.778 dimessi e 571.915 guariti). I pazienti Covid in terapia intensiva salgono a 845 ( 9), mentre i ricoverati a 7.178. Ieri, a fronte di 47.175 tamponi, c’erano stati 3.643 contagi e 99 morti.

Inoltre, la Lombardia resterà zona rossa anche nella settimana di lunedì 29 marzo. “Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro” in zona arancione“. Lo ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo.

La fascia di rischio più alta, nella quale resterà certamente la Lombardia soprattutto per la pressione sugli ospedali: dai dati Agenas aggiornati al 23 marzo, risulta che il tasso di occupazione dei reparti, sia ordinari che delle terapie intensive, è molto oltre la soglia critica: 53% per i ricoveri ordinari (limite fissato al 40%), 59% per le terapie intensive (limite fissato al 30%).

