Livorno, ritrovato il cadavere di una donna dopo un rave party

Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato oggi 4 novembre nel capannone di una ex fabbrica a Livorno, dove il primo novembre è iniziato un grande rave party di tre giorni a cui hanno partecipato ragazzi arrivati per l’occasione da tutta l’Italia. Sul posto è giunta la squadra mobile di Livorno dopo un primo intervento del 118 che ha constatato il decesso della ragazza. L’identificazione della giovane è ancora in corso e la polizia sta indagando sul caso.

