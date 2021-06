Scontro fra barche sul Lago di Como: morto un ragazzo di 22 anni, altri due giovani feriti

Un altro scontro tra barche in Lombardia. Dopo il drammatico incidente sul Lago di Garda in cui sono morti la 25enne Greta e il 37enne Umberto, anche sul lago di Como si è verificata tragedia. Nella giornata di oggi, venerdì 25 giugno, al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina è morto un ragazzo di 22 anni mentre altre due sono rimaste ferite. A renderlo noto sono i vigili del fuoco. I pompieri infatti hanno recuperato la salma e l’hanno portata in riva. Secondo le prime ricostruzioni un’imbarcazione con una decina di turisti ventenni di nazionalità belga avrebbe investito un secondo motoscafo con le tre persone a bordo. Le forze dell’ordine svolgeranno tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda.