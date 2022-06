“Volgare, sbiadita, disumana”: il durissimo attacco di Kasia Smutniak a Giorgia Meloni

Kasia Smutniak contro Giorgia Meloni: “Volgare e disumana”

Il discorso che Giorgia Meloni ha pronunciato sul palco di Vox, in Spagna, continua a far discutere: questa volta è l’attrice e modella Kasia Smutniak a scagliarsi contro la leader di Fdi.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha riproposto il video dell’intervento della Meloni, l’interprete polacca ha scritto: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, disumani, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza,triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, disumana”.

“Cara Giorgia Meloni – ha scritto ancora Kasia Smutniak – che brutto vedere”. L’attrice, poi, ha aggiunto una postilla per i suoi follower: “Scusate mi è partita la vena”.

Proprio nelle scorse ore, in un video postato sui suoi social, la leader di Fdi aveva annunciato querela contro chi “ha raccontato falsità” sul suo conto che rischiano di farla diventare “vittima dello spostato di turno”.