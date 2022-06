Giorgia Meloni: “Rischio di diventare vittima dello spostato di turno”

La leader di Fdi Giorgia Meloni va all’attacco e annuncia querele contro chi “ha raccontato falsità” sul suo conto che rischiano di farla diventare “vittima dello spostato di turno”.

In un video postato sui social, dal titolo “La mia risposta agli insulti di La7”, la Meloni ha mostrato alcuni degli attacchi subiti nei giorni scorsi da parte di alcuni degli ospiti che si sono alternati nelle trasmissione dell’emittente televisiva.

“Quelle che avete visto sono una serie di accuse, minacce, mistificazioni e insulti andati in onda su un’unica rete televisiva, La7, in appena 24 ore. C’è un po’ di tutto, dall’accusa di fare propaganda assassina a quella di essere una buffona”.

“C’è anche un conduttore che mi definisce la donna nera. Da una parte uno dovrebbe essere contento di vedere questa gente ricorrere al suo peggior armamentario senza avere argomenti reali. Gente così rabbiosa, così disperata, così invidiosa da reagire con questo livore dal fatto che continui a vincere”.

“Dall’altra – continua Giorgia Meloni nel video – c’è qualcosa di sbagliato in questo. Quando tu dici che io sono una persona pericolosa per la storia, il rischio che qualcuno a un certo punto decida di liberare il mondo da questa persona così pericolosa, perché magari ha qualche rotella fuori posto, c’è”.

“Io che non ho bisogno di usare questi toni, mi sono stufata che gli altri non si assumano le loro responsabilità. Quindi ho deciso che intanto querelo tutti quelli che si sono permessi di dire una parola sbagliata. Lo faccio perché voglio sapere se in questa Nazione c’è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato ad odiarti”.