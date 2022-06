Calenda sbotta a La7: “Ma che mi frega di Meloni e Di Maio, chiamatemi un taxi così me ne vado” | VIDEO

Calenda sbotta a La7: “Chiamatemi un taxi così me ne vado” | VIDEO

“Chiamatemi un taxi così me ne vado”: Carlo Calenda, tra l’ironico e lo stizzito, sbotta a L’aria che tira, il programma d’approfondimento mattutino in onda su La7, minacciando di abbandonare la trasmissione all’ennesima domanda della conduttrice su Luigi Di Maio e Giorgia Meloni.

Ospite del programma, il leader di Azione è stato subito punzecchiato da Myrta Merlino che, commentando le parole di Luigi Di Maio ai giornalisti, ovvero quelle in cui ha criticato apertamente il capo del M5S Giuseppe Conte, ha dichiarato: “Di Maio sembrava Calenda”.

“Mi chiami un taxi, così me ne vado. Mi hanno detto che sono antipatico, che sono grasso, ma mai nessuno mi ha detto che sono Di Maio. La prego: si fermi qui e faccia un’altra domanda” ha replicato Carlo Calenda.

Poco dopo, la conduttrice ha mandato in onda una clip con le parole di Di Maio provocando la reazione dell’ex candidato sindaco di Roma: “Sono 3 minuti che parliamo di Di Maio. Al quinto minuto me ne vado”.

“Di Maio dice questo oggi, ma è nato e ha preso i voti dicendo l’opposto di questo. Per me Di Maio non è un interlocutore, perché ha fatto disastri e ha preso in giro gli italiani. Di lui non mi fido” ha dichiarato il leader di Azione.

Successivamente, Myrta Merlino ha chiesto al suo interlocutore di commentare le parole di Giorgia Meloni pronunciate durante un comizio in Spagna: “Ma possiamo perdere tempo con ‘sta roba? Possiamo essere un Paese che discute della Meloni che dice ‘sono una mamma, sono cristiana’? Ma chi se ne frega. Fai quello che ti pare. Qui abbiamo l’inflazione, i salari bassi, la produttività al limite, la scuola che è un disastro e di cui non parla nessuno. Non leggiamo, siamo il Paese più ignorante d’Europa e parliamo della Meloni che è una madre cristiana? Ma chi cacchio se ne frega!”.