Accordo con la Nasa: “Italia verso la Luna”

“L’Italia ha siglato un’intesa storica con gli Stati Uniti per sancire la cooperazione nel percorso di esplorazione dello spazio che riporterà l’uomo sulla Luna e, in futuro, anche su Marte”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, che ha sottoscritto oggi, venerdì 25 settembre, l’accordo Joint Statement for Cooperartion per il programma Artemis con l’Amministratore della Nasa, Jim Bridenstine.

“Per noi è un grande onore, oltre che una grande opportunità, essere il primo Paese Ue a siglare quest’intesa che ci darà la possibilità di partecipare alla missione lunare e di avere un ruolo da protagonista nel più ambizioso programma di attività spaziale mai attuato. Stiamo contribuendo a scrivendo una nuova pagina nella storia dell’esplorazione dello spazio” sottolinea Fraccaro.

La firma dell’intesa geopolitica e di diplomacy spaziale fra il governo italiano e quello degli Stati Uniti è avvenuta in collegamento dalla Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi. “Ci vediamo sulla Luna” ha detto Fraccaro. “Sarebbe fantastico”, ha risposto Bridenstine. Il programma Artemis mira a riportare l’uomo sulla Luna entro il 2024.

