Ischia, trovati altri due corpi: salgono a 10 le vittime accertate della frana

Sono stati trovati altri due corpi delle vittime della frana che ha sabato ha travolto Casamicciola, sull’isola di Ischia. Il bilancio della tragedia sale così a 10 vittime accertate, tra cui due bambini, il fratello adolescente e un neonato, mentre due dispersi mancano ancora all’appello.

I due corpi sono stati trovati in via Santa Barbara e in via Celario, la strada in cui si è riversata la massa di fango massi e detriti staccatisi dal monte Epomeo. Finora è stato possibile estrarre dal fango un solo cadavere, che potrebbe essere di Gianluca Monti, padre dei tre fratellini recuperati nelle scorse ore. L’altro corpo è stato localizzato ma ancora non è stato estratto. L’ipotesi dei soccorritori è che si tratti dei resti di Salvatore Impagliazzo, compagno della prima vittima accertata della frana, la 31enne Eleonora Sirabella. Gli altri dispersi sono un’altra giovane donna, Mariateresa Arcamone, e Valentina Castagna, moglie di Gianluca e madre di Francesco (11 anni), Maria Teresa (6 anni) e Michele Monti (15 anni), i cui corpi sono stati trovati negli scorsi giorni. Le altre vittime finora accertate sono Maurizio Scotto di Minico (32 anni), Giovanna Mazzella (30 anni), Giovangiuseppe Scotto di Minico (di appena 21 giorni) e Nikolinca Gancheva Blagova (58 anni).

Come confermato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sono cinque le persone rimaste ferite nella frana, “”di cui una ricoverata al Cardarelli in condizioni gravi”. Circa 290 invece gli sfollati “che hanno trovato sistemazione presso strutture alberghiere o altri alloggi”. In un’informativa alla Camera, il ministro ha dichiarato che sono stati interessati dalle frane circa 900 edifici.

Notizia in aggiornamento