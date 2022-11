Tragedia Ischia, il governo si contraddice: Salvini annuncia 8 vittime, Piantedosi e il prefetto lo smentiscono

“Sono otto i morti per la frana di Ischia, con i soccorritori che lavorano in condizioni difficili”. Sono quasi le 12 quando Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, diffonde un primo bilancio della frana che ha colpito l’isola di Ischia. Numeri solo ufficiosi, nonostante siano stati diffusi da un esponente del governo: pochi minuti dopo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a correggerlo, confermando quanto già dichiarato dal prefetto di Napoli. “Al momento non ci sono morti accertati”, il messaggio ribadito da Piantedosi, che parla invece di 12 dispersi. La notizia della prima vittima accertata è arrivata solo due ore dopo. Una fuga in avanti, quella di Salvini, che non è passata inosservata sui social, dove in molti hanno puntato il dito contro la ricerca di protagonismo da parte dell’ex titolare del Viminale.

“Non ci sono i nostri numeri o numeri di altri, ci sono i numeri della Prefettura proprio per evitare confusione”, ha precisato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. “È il prefetto che definisce i numeri una volta accertate le situazioni. La linea è abbastanza chiara anche perché dietro i numeri ci sono persone e famiglie. Le dichiarazioni sui numeri sono quelle del Prefetto”.