Maltempo, frana a Ischia. Salvini: “8 morti”. Ci sono dispersi tra cui un neonato

La pioggia battente non dà tregua alla Campania nell’ennesimo giorno di allerta meteo. Emergenza a Ischia, dove questa mattina intorno alle 5 una frana si è verificata a Casamicciola.

Le persone che risultano al momento disperse salgono a 13. Secondo quanto si apprende, oltre ai cinque dispersi accertati a Casamicciola, non si hanno al momento notizie di una famiglia composta da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana e non ancora raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.

Salvini: “Sono otto i morti accertati”. I carabinieri al momento non confermano il numero e la presenza di vittime. Ci sono dispersi, tra cui una famiglia composta da marito, moglie e neonato; e una ragazza di 25 anni. Ma il numero potrebbe salire, si teme il peggio.

Le autorità hanno chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I danni segnalati sono già ingenti: crollati 10 edifici. “Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla frana” spiega il comandante dei carabinieri Tiziano Laganà. Musumeci: “12o millimetri di pioggia, vasta frana ha travolto le case”. Mare a forza 11.

“Da nord a sud c’è un paese da mettere in sicurezza”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, nel suo discorso di inaugurazione della nuova metropolitana milanese, la M4, parlando della frana di Casamicciola. “Fare il ministro è bello, ma purtroppo mi sono alzato stamattina con il disastro a Ischia con 13 dispersi e si teme dei morti – ha aggiunto -. Occuparsi di opere pubbliche è bello ma ci sono onori e oneri. Serve la messa in sicurezza di un Paese che è fragile”.