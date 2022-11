Frana Ischia, trovato il corpo dell’ottava vittima: ancora 4 i dispersi. Aperta un’inchiesta

È stata trovato il corpo dell’ottava vittima della frana che ha travolto Ischia all’alba di sabato. Si tratterebbe di un uomo, che si va ad aggiungere alle sette vittime finora accertate. Tra i corpi già estratti dal fango che ha inondato Casamicciola, ci sono anche quelli di un neonato di 21 giorni, due bambini e una donna anziana, mentre continua il lavoro dei soccorritori per rintracciare le 4 persone ancora disperse. Le ricerche nelle scorse ore si sono concentrate di via Celario, la strada nella quale si è riversata la massa di acqua, fango, massi e detriti staccatisi dall’Epomeo. Stamattina i sommozzatori sono tornati a cercare anche in mare “per verificare se c’è qualcuno nelle autovetture trascinate” dalla frana.

Secondo il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, i feriti complessivamente sono 5, mentre il numero delle abitazioni coinvolte è salito a 30. Salito anche il numero degli sfollati, arrivati a circa 230. “Per tutti è stata trovata un’allocazione presso strutture alberghiere o parenti”, ha detto ieri il prefetto, al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi in Prefettura a Napoli, dopo aver confermato che le vittime accertate sono finora sette. Si tratta di: Eleonora Sirabella, nata a Ischia nel 1991 (31 anni), Francesco Monti, nato a Napoli nel 2011 (11 anni), Maria Teresa Monti, nata a Napoli nel 2016 (6 anni), Maurizio Scotto di Minico, nato a Lacco Ameno nel 1990 (32 anni), Giovanna Mazzella, nata a Lacco Ameno nel 1992 (30 anni), Giovangiuseppe Scotto di Minico, nato ad Avellino nel 2022 (di appena 21 giorni) e Nikolinca Gancheva Blagova, nata in Bulgaria nel 1964 (58 anni).

Oltre alle ricerche, sull’isola sono in corso le indagini dei carabinieri dopo l’apertura da parte della procura di Napoli di un fascicolo sulla tragedia. L’ipotesi di reato, secondo quanto riporta Il Mattino, è quella di disastro colposo, ma ancora non è stato ancora iscritto alcun nome nel registro degli indagati.

Ieri sono arrivati anche i primi provvedimenti del governo, con la dichiarazione dello stato d’emergenza. “Con il Consiglio dei ministri di questa mattina il Governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro. Alla popolazione rinnovo vicinanza ed esprimo gratitudine nei confronti di coloro che sono impegnati nei soccorsi”, ha detto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.