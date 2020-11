Covid, morta un’infermiera del Cardarelli di Napoli in prima linea nella lotta al virus: aveva 57 anni

Covid, morta un’infermiera del Cardarelli di 57 anni

Anche la seconda ondata di Covid non risparmia gli operatori sanitari: all’Ospedale Cardarelli di Napoli ha perso la vita Antonella Patrone, infermiera di 57 anni contagiata una settimana fa dopo che anche il figlio, a quanto si apprende, era entrato in contatto con una persona positiva al Covid. È stata ricoverata in due diverse strutture adibite ai pazienti Covid del Cardarelli e messa in ossigenoterapia con casco, ma le sue condizioni si sono aggravate in due giorni: è finita in rianimazione e morta dopo poche ore. Secondo quanto riportano fonti locali, Patrone non aveva patologie pregresse ed era stata in prima linea nella lotta al virus sin dalla prima ondata. Residente a Casoria, lavorava nell’Alpi (Attività libero professionale intramoenia). Era amata e stimata da tutti. Lascia un figlio di 19 anni.

Leggi anche: 1. Esclusivo TPI – Inchiesta tamponi falsi Campania, parte 2. Parla il principale indagato: “La Asl Napoli 3 sapeva, ho fatto test per loro. Ho le fatture che lo dimostrano” / 2. Calabria, il nuovo commissario alla Sanità Zuccatelli: “Le mascherine non servono a un ca**o” / 3. L’America rimanda a casa Trump. Joe Biden vince grazie al Covid (di L. Telese)

4. In Campania mancano 350 medici ma i bandi per le assunzioni sono fermi al 2018 / 5. Vietati i mercatini di Natale, dai nonni solo per forza maggiore: le Faq sul nuovo Dpcm/ 6. Rezza: “Perché la Campania è in zona gialla? Ha Rt più basso di Lombardia o Calabria, forse per effetto delle ordinanze regionali” / 7. Calabria, pazienti in terapia intensiva passati da 14 a 2 la notte prima del Dpcm: “Dati manomessi” / 8. “Fiumi di perdite di sangue, ma il tumore viene operato in ritardo perché l’ospedale è intasato dai pazienti Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Whirlpool Napoli, gli operai occupano l’aeroporto: “Non abbiamo risposte, lo Stato si faccia rispettare” | VIDEO Campania, +1.200 posti letto Covid in una notte alla vigilia della decisione sulle nuove zone di rischio L’assurdo suicidio di Napoli tra Covid e movida. I medici a TPI: “A breve non potremo curare tutti”