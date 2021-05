Ennesime morti sul lavoro: due operai hanno perso la vita a Brescia e Torino

Due nuovi incidenti sul lavoro hanno provocato due vittime in Italia. Un operaio di 55 anni è morto in una fonderia a Torbole Casaglia, nel Bresciano. L’uomo è precipitato in una botola, che si sarebbe aperta improvvisamente, mentre stava pulendo un condotto. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, ma l’operaio è deceduto sul colpo, dopo essere precipitato per circa 10 metri. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso.

Secondo quanto riporta Rainews, sempre nella giornata di oggi si è registrato un secondo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 51 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda di armamenti ferroviari, il Gruppo Margaritelli di Rodallo, frazione di Caluso, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa sei metri. Inutili tutti i soccorsi. Spetterà ai tecnici dello Spresal dell’Asl To4 e ai carabinieri della compagnia di Chivasso ricostruire la dinamica dell’incidente. Appena tre giorni fa due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura di vapore in una azienda di Villanterio, in provincia di Pavia.

