Processo Ilva, tutti condannati: 22 e 20 anni ai Riva per disastro ambientale, a Vendola 3 anni e mezzo

Un processo di cinque anni, una camera di consiglio di oltre dieci giorni. Alla fine la sentenza sul processo “Ambiente svenduto” sull’ex Ilva è arrivata, con condanne a tre anni e mezzo per Nichi Vendola, a 22 anni per Fabio Riva e a 20 anni per Nicola Riva, questi ultimi ex proprietari e amministratori dello stabilimento di Taranto, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel procedimento sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico. Rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.

I giudici si sono riuniti nel complesso delle scuole sottufficiali della Marina militare a San Vito e sono arrivati alla sentenza dopo una camera di consiglio durata oltre 10 giorni: il collegio si è ritirato per decidere la sera del 19 maggio, dopo la repliche dell’accusa e della difesa. A leggere il dispositivo è stata la presidente della Corte d’assise, Stefania D’Errico.

L’accusa

Il pm Mariano Buccoliero aveva chiesto 35 condanne. In particolare aveva chiesto 28 anni di reclusione per Fabio Riva, ex amministratore e proprietario Ilva; 28 anni chiesti anche per Luigi Capogrosso, ex direttore del siderurgico di Taranto, e per Girolamo Archinà, consulente dei Riva incaricato di relazioni istituzionali. Per Nicola Riva, fratello di Fabio, la richiesta era di 25 anni. Inoltre sono stati chiesti anche 20 anni di reclusione per Adolfo Buffo, ex direttore del siderurgico di Taranto. Per l’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, sono stati chiesti 5 anni. In totale le richieste rappresentavano, nel complesso, condanne per 400 anni.

Vendola: “Mi ribello a giustizia che calpesta la verità”

“Mi ribello a una giustizia che calpesta la verità. Una sentenza che colpisce chi non ha mai preso un soldo dai Riva, che ha scoperchiato la fabbrica, che ha imposto leggi contro i veleni. Ho taciuto per 10 anni, difendendomi nelle aule di giustizia. Ora non starò più zitto”, scrive Vendola in una nota dopo la sentenza Ambiente Svenduto e la condanna a tre anni e mezzo. “La condanna per me e Assennato una vergogna, non fummo complici dei Riva, ma coloro che ruppero lunghi silenzi e una diffusa complicità. Combatterò contro questa carneficina del diritto e della verità – scrive ancora l’ex governatore pugliese – Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l’ennesima prova di una giustizia profondamente malata.”

Ambiente svenduto

Il processo di Taranto è ripartito nel 2016, dopo che la prima fase è stata annullata alla fine del 2015 per errori nei verbali dell’udienza preliminare. Il primo processo si era aperto dopo il sequestro degli impianti dell’area a caldo del siderurgico di Taranto, con gli arresti avvenuti a partire dal luglio del 2012.

Molti soggetti si sono costituiti come parte civile, avanzando una richiesta di risarcimento da circa 30 miliardi. Il processo “Ambiente svenduto” è incentrato sui reati di associazioni a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. In totale gli imputati sono 47, di cui 44 soggetti e tre società: Ilva in amministrazione straordinaria, Riva Forni elettrici ed ex Riva Fire.