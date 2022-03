Guerra in Ucraina, oltre un milione di profughi bambini: mai così tanti nella storia

James Elder, portavoce di Unicef, ha scritto su Twitter che “un milione di bambini sono scappati dall’Ucraina, in meno di due settimane, mai così prima. Non avevamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e di questa portata”. In Italia sarebbero arrivati già 8.500 minori ucraini.

“I genitori stanno ricorrendo alle misure più disperate e dolorose per proteggere i propri figli, incluso l’allontanarli da sé e mandarli via con vicini e amici, per cercare sicurezza fuori dall’Ucraina, mentre loro rimangono in patria per proteggere le loro case”, ha dichiarato Irina Saghoyan, direttrice di Save the Children per l’Europa orientale.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Alto commissariato Onu per i rifugiati, dallo scorso 24 febbraio 2022 (primo giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia), sono 2.011.312 le persone fuggite dall’Ucraina. In particolare, oltre 1,2 milioni hanno raggiunto la Polonia, più di 191mila l’Ungheria e oltre 140mila la Slovacchia. Molti i minori non accompagnati, che “sono ad altissimo rischio. Potrebbero diventare vittime di criminali che vogliono sfruttare i bambini per la tratta o per altri scopi criminosi”, ha avvertito la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson.