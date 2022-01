Green pass, durata illimitata per i guariti e chi è vaccinato con la terza dose

Il green pass per chi è guarito o ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid non avrà più scadenza. Lo ha deciso il governo che, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, nei prossimi giorni modificherà il decreto che dal 1° febbraio ridurrà la durata del green pass da nove a sei mesi.

La nuova durata della Certificazione verde Covid-19, approvata lo scorso dicembre, sarà valida solamente per chi ha ricevuto due dosi di vaccino (o una per chi ha ricevuto il vaccino prodotto da Johnson&Johnson).

Una scadenza di soli sei mesi avrebbe rischiato di lasciare già a marzo senza green pass

chi ha ricevuto i primi richiami, somministrati a inizio ottobre. Non è infatti prevista la possibilità di ricevere una quarta dose del vaccino, non autorizzata dalle autorità italiane ed europee.

L’estensione illimitata della durata del green pass sarà decisa dal parere del Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, che dovrà esprimersi sui guariti che hanno già ricevuto due dosi o chi aveva ricevuto il vaccino monodose.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha anche firmato un’ordinanza che consente a chi arriva dai paesi dell’Unione Europea di entrare in Italia esibendo solamente la Certificazione verde, senza il tampone, come chiesto dalle regioni. Il ministero includerà inoltre altri paesi tra quelli in cui si può andare per turismo con green pass e tampone molecolare. Si tratta di Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese, che si vanno ad aggiungere ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).