Green pass, da febbraio nuova scadenza: il governo valuta la proroga per chi ha fatto la terza dose

A una settimana dalla riduzione della scadenza del green pass da nove a sei mesi, il governo sta valutando una proroga per chi ha fatto la terza dose.

La nuova durata della Certificazione verde Covid-19, in vigore dal 1° febbraio, rischierebbe infatti di anticipare a marzo la scadenza per chi ha ricevuto i primi richiami, somministrati a inizio ottobre. Un problema che potrebbe avere ricadute anche sul turismo, dal momento che diversi paesi stranieri hanno iniziato a somministrare la terza dose ad agosto o a settembre. Per questo, secondo quanto riporta La Repubblica, i tecnici del ministero della Salute stanno valutando la possibilità di introdurre una durata diversa della certificazione per chi ha ricevuto una dose aggiuntiva.

Un’altra questione all’esame del ministero è quella relativa all’obbligo di tampone negativo per l’ingresso in Italia anche a chi è vaccinato o guarito da Covid-19, introdotto quando era emersa la variante omicron. Il governo potrebbe decidere di non rinnovare la misura, prevista da un’ordinanza in scadenza il 31 gennaio, aiutando ulteriormente il turismo.