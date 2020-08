Giallo di Caronia, il papà di Gioele è convinto: “Viviana non l’ha ucciso”

“Viviana non lo avrebbe mai ucciso e non aveva paura dei cani”: lo afferma Daniele Mondello, marito della donna e papà del piccolo Gioele, tra i protagonisti, suo malgrado, di quello che ormai è diventato tristemente noto come il giallo di Caronia. L’uomo, dunque, al momento non crede all’ipotesi più accreditata, quella dell’omicidio-suicidio, ma è più propenso a pensare che la donna sia stata aggredita da qualcuno. Una tesi già avanzata dall’avvocato di famiglia, Pietro Venuti, che ha affermato: “Quassù, probabilmente, qualcuno sa e non parla”. Ipotesi, comunque, che non è stata scartata nemmeno dalla procura, che continua a vagliare tutte le possibili piste.

Le dichiarazioni di Daniele Mondello arrivano nel giorno in cui un centinaio di volontari si sono riuniti, rispondendo al suo appello lanciato su Facebook, per rastrellare la zona dove Gioele è stato visto vivo per l’ultima volta e dove il cadavere della madre Viviana è stato ritrovato pochi giorni dopo la sua scomparsa. “Siamo genitori anche noi e vogliamo fare la nostra parte” hanno dichiarato alcuni dei volontari che si sono presentati intorno alle 7,30 al distributore di benzina di Caronia dove si trova il centro di coordinamento sulla statale 113.

