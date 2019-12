Genova, tecnico muore folgorato in una cabina elettrica

Un tecnico di una ditta di Chiavari è morto folgorato all’interno di una cabina elettrica dove stava riparando un guasto. È accaduto oggi, martedì 24 dicembre 2019, a Casarza Ligure, in provincia di Genova, precisamente in via Tangoni. L’uomo si chiamava Stefano Strada, aveva 45 anni, era sposato e aveva due figli, di 9 e 11 anni.

Dopo l’incidente sul posto sono arrivati i carabinieri, il magistrato di turno e i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il il decesso.

Durante l’intervento, il tecnico era assistito da un collega, ed è stato quest’ultimo a dare l’allarme. Il corpo del 45enne è stato poi trasferito all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova.

Le notizie di cronaca di TPI

Strada risiedeva nel vicino comune di Mezzanego, altro piccolo centro del Genovese. Stava facendo un intervento in una cabina elettrica all’interno della fabbrica Comer.

Il tecnico stava intervenendo in un impianto da 15mila volts. Per cause non ancora accertate la media tensione ha continuato ad erogare energia e lo ha folgorato. Il collega, disperato, ha dato l’allarme ma a nulla è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari e del 118.

Potrebbero interessarti Vibo Valentia, in migliaia alla marcia per la legalità organizzata da Libera Padova, bambino di 5 mesi in coma dopo essere stato scosso perché non riusciva a dormire: si valuta morte cerebrale Gaia e Camilla investite e uccise a Roma, Pietro Genovese positivo anche a cannabis e cocaina

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante ed il magistrato di turno Cardona, che ora sta cercando di ricostruire l’accaduto.