Genova, 18enne ricoverata in gravi condizioni con trombosi cerebrale. La regione: “Era stata vaccinata con AstraZeneca”

Una ragazza di 18 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Martino di Genova con una diagnosi di trombosi del seno cavernoso, una condizione associata in casi molto rari all’uso di alcuni vaccini contro il nuovo coronavirus.

Sono ancora in corso accertamenti per indagare sulle cause del malore ma al momento non sono emersi elementi certi che possano legarlo al vaccino che la 18enne ha ricevuto una decina di giorni fa.

Secondo quanto dichiarato dalla regione Liguria e dal Sistema sanitario regionale (Alisa), l’adolescente si era già recata il 3 giugno in pronto soccorso con un forte mal di testa, dopo aver ricevuto una dose del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica AstraZeneca il 25 maggio scorso. La ragazza di Sestri Levante era stata dimessa con la raccomandazione di ripetere gli esami del sangue dopo 15 giorni, dopo che la tac cerebrale e un esame neurologico avevano entrambi dato esito negativo.

Ieri, sabato 5 giugno, è tornata in pronto soccorso riportando deficit motori a una parte del corpo. Questa volta la tac cerebrale ha rilevato un’emorragia, portando al trasferimento immediato al reparto di neurochirurgia del San Martino, dove i medici stanno valutando se sottoporla a un intervento chirurgico.