Genova, passa con il semaforo rosso e finge di avere il Coronavirus

Passa con il semaforo rosso e finge di avere il Coronavirus per non essere multata: è una delle tante storia bizzarre collegate in qualche modo all’epidemia di Covid-19.

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di domenica 1 marzo in Corso Maurizio Quadrio.

Secondo quanto ricostruito, una donna di 59 anni, al volante di un’utilitaria, è passata con il semaforo rosso, ma è stata fermata dalla polizia locale.

Agli agenti ha prima mostrato una patente scaduta, poi ha affermato di aver dimenticato il documento valido nella sua abitazione.

Accompagnata dagli agenti nel suo appartamento, la 59enne ha iniziato a fingere un malore.

La donna, infatti, ha detto di sentirsi la febbre, affermando che, probabilmente, aveva contratto il Coronavirus.

I poliziotti, così, hanno indossato le mascherine e avvertito il personale del 118, che in breve tempo si è recato nella casa della donna. Una volta arrivato nell’abitazione, per, il personale sanitario ha constatato che la donna non aveva la febbre e, di conseguenza, neanche il Covid-19.

La 59enne, così, è stata denunciata per procurato allarme e guida senza patente.

