Galli ai medici non virologi che parlano di Coronavirus: “Basta dire sciocchezze in tv”

Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha lanciato un duro attacco ai colleghi non virologi che esprimono le proprie opinioni sul Coronavirus senza conoscere dati o studiare i numeri, come se fossero specializzati in malattie infettive. Ieri sera, nel corso del programma condotto da Bianca Berlinguer, CartaBianca, su Rai3, parlando del fronte di medici secondo cui il virus sarebbe “diventato più buono”, ha ribadito il suo punto di vista. “Dire che il virus si è rabbonito è una grossolana sciocchezza”, ha affermato. Per Galli l’atteggiamento ottimista di molti è del tutto fuori luogo.

Secondo il virologo i nuovi focolai in Italia sono sintomo di come il Coronavirus stia ancora circolando e le storie che arrivano dalla Cina o dal nuovo cluster nel mattatoio nel Nord Reno Westfalia, in Germania (dove è stato imposto un secondo lockdown a oltre 500mila abitanti fino al 30 giugno prossimo) non possono far tirare un definitivo sospiro di sollievo. A questo proposito, dunque, ha detto dei suoi colleghi medici che non sono virologi: “Si sono improvvisati una competenza su virus e epidemia, venendo da fantastici curricula in altri campi e altri ambiti. Io non mi metto a fare l’oncologo, il nefrologo. Io non mi metto a fare altri mestieri in termini di valutazioni di elementi e di esperienza. Sono veramente esausto: non posso dover contrastare posizioni di colleghi che si basano su impressioni e non sui numeri. È necessario parlare sulla base di dati, non sulle opinioni”, ha affermato Galli.

