Bari, il Coronavirus non ferma Gabbani: folla di fan per il firmacopie

L’emergenza Coronavirus sta cambiando in questi giorni le abitudini di molti italiani. Scuole e università hanno sospeso l’attività didattica fino al 15 marzo, diversi concerti ed eventi sportivi sono stati annullati, per evitare che molta gente si riunisca in un unico posto in un momento così delicato per il nostro Paese. Eppure non tutto, a quanto pare, si è fermato in Italia in questo periodo. Lo scorso 4 marzo, infatti, a Bari si è svolto regolarmente in una Feltrinelli il firmacopie di Francesco Gabbani con i suoi fan.

Molte persone, soprattutto giovani, sono giunti da tutta la provincia per incontrare il cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2020. Incuranti dunque delle disposizioni del governo e delle misure di prevenzione stabilite per affrontare l’emergenza Coronavirus, molti fan si sono accalcati per scattare una foto o farsi firmare un autografo dal proprio idolo. Da sottolineare come l’episodio di Bari sia del 4 marzo, cioè un giorno prima l’emanazione del decreto del governo, dopo il quale l’artista ha provveduto a cancellare i restanti firma copie già programmati. L’organizzazione dell’evento di Bari era invece di competenza della Feltrinelli.

Un episodio simile si è registrato sempre il 4 marzo a Montesilvano, in Abruzzo, dove una folla di persone si è radunata in attesa dell’arrivo di Elettra Lamborghini. La cantante, che ha di recente calcato il palco dell’Ariston come concorrente di Sanremo 2020 con il suo brano Musica (e il resto scompare), si è infatti esibita nel centro commerciale davanti a centinaia di fan che, ammassati in barba a qualsiasi precauzione, si sono anche messi in fila per poter scattare un selfie con la cantante o farsi firmare un autografo.

