Francesco De Vito Piscicelli condannato per diffamazione a danno dell’ex sindaco di Roma Walter Veltroni

Francesco De Vito Piscicelli, imprenditore balzato alle cronache per essere stato intercettato al telefono mentre rideva la notte del terremoto che devastò parte dell’Aquila nel 2009, è stato condannato alla pena di euro 2.000 di multa dal Tribunale di Roma per diffamazione aggravata nei confronti di Walter Veltroni. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica nel 2012, infatti, Piscicelli insinuò un collegamento tra l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni e la gestione illecita dell’appalto per l’auditorium di Firenze. All’ex segretario del Partito Democratico, difeso dagli avvocati Luca Petrucci e Giulio Vasaturo, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di risarcimento dei danni morali conseguenti alle calunniose affermazioni dell’imprenditore.

