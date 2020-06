Incidente sull’autostrada A1: almeno 4 morti e 3 feriti gravi nei pressi di Arezzo

Almeno 4 morti e 3 feriti gravi: è questo il drammatico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 5 giugno sull’autostrada A1 al chilometro 360, nel tratto toscano che va da Arezzo a Monte San Savino, in direzione Sud. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. Tra le vittime vi sarebbero anche due bambini. L’autostrada è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati diversi mezzi della polizia stradale, del 118 e dei vigili del fuoco. Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Careggi tramite l’elisoccorso. Allo stato attuale è ancora sconosciuta la dinamica che ha provocato l’incidente, sulla quale stanno indagano gli uomini della Polstrada.

Notizia in aggiornamento

