Foggia, donna uccisa a coltellate ad Orta Nova

Un terribile omicidio in provincia di Foggia: una donna di 53 anni, Filomena Bruno, è stata uccisa a coltellate. È accaduto nel comune di Orta Nova, oggi, lunedì 28 ottobre 2019. Il delitto è stato compiuto precisamente in via Diaz.

Secondo fonti dei carabinieri si tratterebbe della stessa donna che sabato sera è stata minacciata con una pistola dall’ex genero in un bar del comune foggiano.

Gli investigatori stanno cercando l’uomo per accertare un suo eventuale coinvolgimento.

