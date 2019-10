Femminicidio a Bergamo, uccide la moglie a coltellate e scappa

Un terribile femminicidio è avvenuto a a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo la scorsa notte. Un uomo, Maurizio Quattrocchi, un italiano di 47 anni, operaio con piccoli precedenti penali, ha ucciso a coltellate la moglie, trentaseienne di nazionalità moldava Zinaida Solonari. L’omicida è in fuga ed è ricercato dai carabinieri di Treviglio e di Bergamo.

Il delitto è avvenuto fuori dalla casa della sorella di lei, attorno alle 4.

Femminicidio Bergamo: la vittima

La vittima si era trasferita da alcuni giorni a casa della sorella, in via Alberto da Giussano, per le continue liti con il marito. Con sé aveva portato le tre figlie nate dal matrimonio con il 47enne.

Intorno alle 4 di questa mattina la donna è tornata dall’albergo in cui lavorava: il marito l’avrebbe aspettata in cortile, quando lei ha parcheggiato l’auto in strada e ha aperto il cancello pedonale l’ha aggredita, colpendola con almeno due coltellate, e poi è fuggito in auto.

La sorella della vittima ha chiamato il 118. Ma i tempestivi soccorsi sono stati inutili: la donna è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari allertati dai vicini di casa.

È caccia all’uomo autore del femminicidio di Bergamo, che viaggia su una vecchia Peugeot. I militari hanno disposto posti di blocco e battute di ricerca in tutta la zona.

