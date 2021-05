“Il compagno Fedez e gli smalti per gay”, “Fate ridere”: scontro tra Fedez e il Secolo d’Italia

“Il compagno Fedez ci sa fare con gli affari: altro che rap, il business è su smalti per gay e lezioni da influencer”. Così titola l’articolo del giornale di destra Secolo d’Italia contro cui si è scagliato il rapper. Un pezzo pubblicato due giorni fa che cita, a sua volta, un approfondimento de La Verità che aveva cercato, attraverso una visura camerale, di analizzare le principali fonti di reddito di Fedez e Chiara Ferragni. Non si è fatta attendere la risposta di Fedez nelle stories Instagram: “Secolo d’Italia, fate ridere. Ah, comunque gli smalti sono per tutti non sono soltanto per gay. Quelli che Secolo d’Italia fanno affari per articoli per teste di c***o. Giornalismo italiano”.