Fedez lancia la sua linea di smalti Noon | VIDEO

Fedez lancia la sua linea di smalti contro gli stereotipi, “NooN by Fedez”, il sito del prodotto va in crash dopo pochi minuti dal lancio per i “troppi accessi” e parte del ricavato servirà a sostenere le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini. Insomma, il rapper si distingue ancora una volta per le sue azioni dal risvolto benefico e per le battaglie contro le barriere di genere.

Il marito di Chiara Ferragni ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani da circa un anno sdoganando il cosmetico anche nel mondo maschile. Ogni mese sceglie fantasie diverse, dal fuoco con colori sgargianti ai Pokemon fino a South Park. Ora Fedez ha creato la sua linea personale con il brand storico Layla Comestics e ha lanciato il prodotto con un simpatico video girato dall’amico Luis Sal.

Su Instagram il rapper italiano, e due volte papà, ha scritto: “La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto”. Fedez ha precisato che una parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.

Sul sito, andato in crash per i troppi accessi, nella descrizione degli smalti di Fedez si legge: “Smalto semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Stesura facilitata dal comodissimo ed esclusivo pennello medio-grande Layla Cosmetics. Studiato per un’equilibrata flessibilità, con setole perfettamente tagliate. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%”. Il costo del singolo smalto è di 17,75 euro, mentre il kit completo costa 68,80 euro.

