Insulti a Fedez per lo smalto di Spongebob: la risposta del rapper asfalta gli haters

Fedez con le unghie da Spongebob

Da quando è finita la quarantena Fedez ha iniziato a sfoggiare smalti e decorazioni eccentriche sulle unghie delle mani. Ogni mese sceglie fantasie diverse, dal fuoco con colori sgargianti ai Pokemon fino a South Park. Ora, rientrato dalla Sardegna, il marito di Chiara Ferragni ha scelto una manicure che ha come protagonista il famoso personaggio dei cartoni animati Spongebob. Ma il nuovo look del rapper non è amato da tutti i fan. Un utente scrive: “Mamma mia 2020 questo è uno degli uomini più popolari d’Italia”. Ma la risposta di Fedez non si fa attendere: “Mamma mia, 2020 uno dei commenti più retrogradi d’Italia”.

Visualizza questo post su Instagram Spongebob 💛💅🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 29 Ago 2020 alle ore 10:38 PDT

