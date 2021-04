Ddl Zan, Fedez attacca il leghista Ostellari: “Non puoi fare il ca**o che ti pare, non sei Beyoncé” | VIDEO

Ddl Zan, Fedez contro il leghista Ostellari: “Non puoi fare il ca**o che ti pare”

Fedez torna a parlare del ddl Zan attaccando il leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, che ha nuovamente rinviato l’arrivo della legge in Senato.

“Nonostante più di 300mila firme che chiedono la calendarizzazione e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor Ostellari ha deciso di fare il ca**o che gli pare, in barba alla democrazia” ha dichiarato Fedez in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Fedez poi spiega che Ostellari ha deciso di bloccare la calendarizzazione del disegno di legge perché “potrebbe spaccare il governo”.

“Peccato che questa è una legge di iniziativa parlamentare. Il premier Draghi si è pronunciato sulla Superlega, perché è fondamentale pronunciarsi sulla Superlega, sono le vere priorità del Paese, ma sul ddl Zan non ha detto niente, quindi non c’entra nulla con il governo” attacca ancora Fedez.

“Ancora una volta il presidente della Commissione Giustizia Ostellari ha deciso di essere il presidente della Commissione Lega, ma allora fatti pagare dalla Lega, non farti pagare dai cittadini se vuoi fare il ca**o che ti pare. Perché in democrazia non fai quello che vuoi tu”.

“Ostellari tu sei un senatore della Repubblica, non sei Beyoncé. Ricordatelo, ripetilo prima di andare a letto. Non sono Beyoncé, sono Ostellari” conclude il cantante.

